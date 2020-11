"Estaba aterrorizada": Emma Roberts habla de sus problemas de fertilidad antes de quedarse embarazada

A finales de verano Emma Roberts revelaba a través de sus redes sociales que estaba embarazada con unas preciosas imágenes donde ya se le notaba la barriguita junto a su novio, el actor Garrett Hedlund.

Ahora, la actriz de 'Scream Queens', ha protagonizado la portada de Cosmopolitan de este invierno siendo la primera mujer embarazada que aparece en la primera página de la revista.

Emma aparece en una preciosa sesión de fotos donde muestra lo bien que le sienta el embarazo y vemos que ya está en un avanzado estado de gestión.

Además, Roberts ha concedido una sincera entrevista donde ha hablado sin tapujos de los problemas de fertilidad que sufrió antes quedarse en estado. Así, la actriz empieza comentando lo idealizado que tenía la maternidad cuando era una adolescente.

"A los 16 años pensaba que cuando tuviera 24 estaría casada y con hijos. Luego cuando ya tuve 24 pensé, ¿recuerdas cuando dije que ya estaría casada y con hijos? Con el trabajo, especialmente con la interpretación, los viajes, las horas, no siempre es propicio para establecerse de una manera tradicional", afirma.

La intérprete explica los problemas que siempre ha padecido cuando menstruaba: " Siempre tuve cólicos y menstruaciones debilitantes, tan fuertes que faltaba al colegio y, luego, tenía que cancelar reuniones".

"Le mencioné esto a mi médico, quien no lo investigó y me comentó que estaba siendo dramática", explica.

Entonces decidió que era el momento de que la tratara una doctora quien fue quien le diagnosticó que padecía endometriosis: "A finales de los 20 años, tenía la sensación de que necesitaba cambiarme a una doctora. La mejor decisión. Me hizo pruebas, me envió a un especialista. Finalmente, se confirmó que no estaba siendo dramática. Pero para entonces, había afectado a mi fertilidad. Me dijeron, 'Probablemente deberías congelar tus óvulos o investigar otras opciones'".

"Dije, 'Estoy trabajando ahora mismo. No tengo tiempo para congelar mis óvulos'", confiesa la actriz para después añadir que tenía miedo: "Para ser honesta, también estaba aterrorizada. Solo la idea de pasar por eso y descubrir, tal vez, que no podría tener hijos".

Pero este fue el primer paso para descubrir un mundo nuevo lleno de información que iba a ayudarle en todas sus preocupaciones sobre estos temas: "Comencé a abrirme a otras mujeres y, de repente, hubo un nuevo mundo de conversación sobre la endometriosis, la infertilidad, los abortos espontáneos, el miedo a tener hijos".

"Estaba tan agradecida de descubrir que no estaba sola en esto. No había hecho nada 'malo' después de todo", dice aliviada tras años pasándolo mal.

Finalmente, Emma revela que en el instante en el que se relajó fue cuando logró quedarse embarazada: "Suena cursi, pero en el momento en que dejé de pensar en eso, nos quedamos embarazamos".

"Este embarazo me hizo darme cuenta de que el único plan que puedes tener es que no hay ningún plan", reflexiona la sobrina de Julia Roberts sobre cómo le ha cambiado el embarazo.

Por último habla sobre cómo está viviendo la gestación: "Para resumir: tengo hambre y estoy cansada. La comida y el sueño no cumplen con las leyes normales durante el embarazo. Pero estoy sana, que es por lo que estoy más agradecida".

"Ver mi cuerpo cambiar por dentro y por fuera tan drásticamente ha sido una experiencia salvaje. Sorprendente y hermosa", termina diciendo.

