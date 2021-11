Ellen Pompeo confiesa que le horrorizó rodar esta icónica escena junto a Patrick Dempsey

Ellen Pompeo ha revelado una de sus peores experiencias en el rodaje de 'Anatomía de Grey'. En su podcast 'Tell me with Ellen Pompeo', la actriz ha hablado sobre la escena en la que le ruega a Derek Shepherd (Patrick Dempsey) que la quiera y que la elija a ella tras descubrir su matrimonio secreto.

La actriz ha invitado a la ex protagonista de 'Bachelorette', Rachel Lindsay, a este episodio de su podcast. Pompeo le dice que no quería rodar la escena y que estaba horrorizada por salir en televisión rogándole a un hombre de esa manera: "Estoy berreando porque estaba como, 'No puedo creer que estoy en la televisión rogándole a un hombre que me quiera'"

En la escena Meredith le suplica a Derek: "Te quiero. De una manera muy, muy grande, fingiendo que me gusta tu gusto musical, dejando que te comas el último trozo de tarta de queso, sosteniendo una radio sobre mi cabeza fuera de tu ventana, de una manera desafortunada que me hace odiarte/quererte. Así que elígeme. Elígeme. Quiéreme".

Meredith Grey y Derek Shepherd en 'Anatomía de Grey' | ABC

Ellen también revela que en un momento dado su hija de 12 años, a la que no había dejado ver la serie, se encontró con la escena en TikTok y le preguntó a su madre por qué suplicaba tanto la atención de un hombre. La actriz, que en un principio no sabía cómo responder, se alegró de que por lo menos la cabeza de su hija estuviera "en el espacio correcto". La estrella le acabó explicando a su hija como ella no había escrito la escena ni había querido rodarla.

Aunque la escena en cuestión es una de las más icónicas de la serie médica, el punto de vista de Pompeo puede ser entendible, ya que la mayoría de las personas quieren mantener un cierto sentido de la dignidad y el respeto por sí mismas. Pompeo ha concluido la conversación expresando su compresión ante el impacto de la escena y cómo esta se ha convertido en "una de las escenas más populares de la historia de la televisión".

