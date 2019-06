"Era muy tóxico": Ellen Pompeo confiesa que estuvo a punto de abandonar 'Anatomía de Grey' por ser "un desastre detrás de las cámaras"

Ellen Pompeo se ha convertido en una de las actrices más longevas de la televisión gracias a su papel de Meredith Grey en 'Anatomía de Grey'. La serie de médicos lleva 15 años en emisión y ya prepara su decimosexta entrega más en forma que nunca.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas, y la protagonista ha hablado sin filtros de todos los problemas que ha sufrido a lo largo de los años detrás de las cámaras.

"Hubo muchos momentos en los que me quería bajar. Tuvimos serios problemas culturales en 'Grey's' durante muchos años. Los primeros 10 años tuvimos problemas culturales muy muy serios. Comportamiento muy malo. Era un ambiente de trabajo muy tóxico. Tuve a mi hija en la temporada 6, y fue ahí cuando las cosas empezaron a cambiar para mí. Tenía que pensar en alguien más que en mí".

La legendaria Meredith Grey no se ha dejado nada en el tintero durante su entrevista en Actors on Actors con Taraji P. Henson.

"Después de la temporada 10, diría que tuvimos grandes cambios delante y detrás de las cámaras. Y entonces se convirtió en mi objetivo dar un vuelco al set y tener una experiencia de la que pudiera estar feliz y orgullosa, porque tuvimos tanta agitación durante diez años. Mi misión se convirtió en 'esto no puede ser todo lo que esta serie puede dar, que sea fantástica para el público y un desastre detrás de las cámaras'".

Así, Pompeo tomó el control del rumbo de la serie para ayudar a "crear un nuevo capítulo y una nueva cultura detrás de las escenas".

"Durante los últimos 5 años hemos tenido la misión de cambiar esa historia. Y eso es lo que hizo que no me fuera". Pero esta no fue la única vez en la que la actriz pensó en abandonar, y fue tras el abandono de su compañero y marido en la ficción Patrick Dempsey que tuvo un nuevo objetivo que añadir a la lista.

"El estudio y la cadena no creían que la serie pudiese sobrevivir sin un protagonista masculino. Así que tenía otra misión para demostrar que sí podía. Era una misión doble".

Y vaya si lo ha hecho. 'Anatomía de Grey' volverá con su temporada 16 (y una 17 ya confirmada) el próximo otoño a romper más récord y con su protagonista femenina Ellen Pompeo.

