La temporada 5 de 'Outlander' acaba de despegar tras los acontecimientos vividos en el capítulo 5x07 'La balada de Roger'. ¡Cuidado! Esta noticia contiene spoilers por lo que si todavía no has visto el episodio o la entrega no sigas leyendo.

Una muerte, una guerra, un desaparecido, Jamie cumpliendo años y enfrentándose al gobernador Tryon. En general, todos los componentes para un buen capítulo que está dando mucho de qué hablar.

El último en hacerlo ha sido el actor Duncan Lacroix quien ha roto su silencio tras lo sucedido a su personaje, Murtagh, y que te contamos en el vídeo de arriba de la noticia.

