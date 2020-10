"No puedo ser parte": Dulce María explica los motivos por lo que no podrá estar en el reencuentro de RBD 'Ser o parecer'

Durante años los fans de 'Rebelde' llevan pidiendo a los integrantes de RBD un reencuentro con sus integrantes. Ahora, 12 años después de la disolución del grupo el sueño de los fans se hará realidad.

El próximo 26 de diciembre se celebrará un concierto en directo y virtual llamado 'Ser o parecer' donde volverán a subirse al escenario cuatro de los integrantes originales de la banda: Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Un momento muy especial que contará con dos bajas muy importantes las de Poncho Herrera, quien ya mandó un mensaje a los componentes de RBD tras saberse la noticia, y el de Dulce María.

Ahora, la artista ha querido explicar detalladamente los motivos por los que finalmente no podrá estar en este homenaje en un vídeo que ha publicado en Instagram de casi media hora.

"Me encantaría estar ahí físicamente pero como saben estoy embarazadísima... Tengo como siete meses y lo que me dicen es que puede nacer entre diciembre y enero", empieza diciendo.

"RBD es un proyecto que marcó y cambio mi vida, me enseñó muchísimo. Todo lo que soy es en gran parte a las vivencias que tuve", recuerda la cantante.

"Claro que a todo el mundo nos gustaría un reencuentro con los seis... pero es complicado reunir a seis personas que estamos en diferentes etapa y situaciones", puntualiza.

Para después explicar que ella iba a estar ahí pero las circunstancias han hecho que sea imposible: "Esto es un gran logro que ahora vayan a hacer este proyecto. Yo iba a ser parte y en cualquier otro momento de mi vida, de todos estos 12 años, podría haberlo hecho sin problema, no hubiera habido nada más importante que estar ahí presente"

"En este momento yo no puedo ser parte, siendo honesta conmigo y todos los demás. No puedo comprometerme estar al 100%. Estoy embarazada y en medio de un pandemia que hasta la fecha no han dado fecha de alguna vacuna", termina diciendo.

