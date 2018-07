Drew Barrymore llega a la televisión con la nueva serie de Netflix

Drew Barrymore salta a la televión gracias al nuevo poryecto que prepara Netflix. La actriz protagonizará una comedia llamada 'Santa Clarita Diet'. Desde que se convirtió en madre en el año 2012, Barrymore se ha mantenido alejada de las cámaras.

La intérprete dará vida a Sheila, una agente inmobiliaria que lleva una aburrida vida en Los Ángeles junto a su marido Joel, que estará interpretado por Timothy Olyphant ('Justified') y quien también es vendedor de propiedades, hasta que un día un suceso inesperado cambia para siempre la vida de este matrimonio.

Cindy Holland, responsable de contenidos de la cadena, se ha pronunciado sobre estos fichajes: "El genial casting de Drew y Timothy combinada con la sensibilidad cómica de Victor Fresco (creador de 'Me llamo Earl'), hará las delicias y seguro sorprenderá a todos nuestros abonados en todo el mundo".



'Santa Clarita Diet', que no se estrenará hasta 2017, se suma a la larga lista de proyectos que próximamente estrenará Netflix, como 'Luke Cage' o 'The Ranch', así como las nuevas temporada de 'Master of None', 'Unbreakable Kimmy Schmidt' o 'Orange is the new black'.