'Downton Abbey' renueva por una quinta temporada

'Downton Abbey' volverá a abrir sus puertas la próxima temporada. La cadena británica ITV ha confirmado que la serie de Julian Fellowes contará con una quinta entrega.



De nuevo, la noticia se ha conocido a través de Twitter. La cuenta oficial de 'Downton Abbey' ha sido la encargada de dar a conocer la noticia. Este domingo se emitía el final de la cuarta temporada y querían que los fans tuvieran claro que no es el último episodio de la serie.

Dear friends, it may be the end of Series 4 but we are delighted to tell you that #Downton will be back for another series! Marvellous news!