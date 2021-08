Dove Cameron publica una glamurosa foto y muchos coinciden en que parece literalmente un bombón

Dove Cameron ha crecido mucho desde que la descubrimos a los 19 años interpretando el personaje doble de Liv y Maddie Rooney en la serie de Disney 'Liv y Maddie'. Ahora, es una preciosa joven de 26 años que no duda en dejar claro en las redes sociales que posee mucho estilo y glamour.

Hace poco, la actriz ha compartido con sus seguidores de Instagram una publicación en la que aparece vistiendo un ajustado y brillante vestido dorado, que realza su tez clara. Además, ha etiquetado a la prestigiosa firma de joyas Cartier en la pequeña gargantilla que lleva colgada del cuello.

Aunque Cameron no ha querido realizar ningún comentario en la descripción de las fotografías, en cuestión de minutos sus fans han reaccionado a su espectacular imagen y han alabado su belleza y el conjunto que lucía. "Cuando se trata de Dove, toda la purpurina se convierte en oro", comentaba el diseñador de moda Jeremy Scott.

Otra famosa que quiso comentar la publicación de Dove, fue su compañera en 'Liv y Maddie' Ariana Greenblatt, quien escribió un corazón rojo en los comentarios de las fotografías.

Por otra parte, un fan de la artista le dedicó unas palabras sumamente poéticas en las que decía: "Una diosa dorada con trono en lo alto del Olimpo y coronada por los rayos del sol". Otros directamente la han calificado de 'sexy Ferrero'.

Sus fans se alegran de verla tan radiante

Para Dove el 2020 no fue precisamente fácil, y es que a finales del pasado año, rompió con el actor Thomas Doherty, el protagonista de la nueva versión de 'Gossip Girl' y con quien mantuvo una relación de tres años.

"Pasé por una ruptura pública el año pasado y estuve muy mal", aseguraba la actriz a 'ET Online'. "La ruptura me dejó muy jodida. Fue muy difícil y necesitaba algo que me llevara de donde estaba, en el proceso de duelo, al otro lado".

La actriz también mencionó que, en un principio, el problema que tenía era que no sabía cómo iba a superarlo: "Estaba sola, y fue durante la pandemia. Nadie podía venir a verme, yo no podía salir de Canadá y todo estaba cerrado. Estaba luchando muy duro para superar eso", aseguraba.

Fue entonces cuando Dove recurrió a su música y terminó elaborando su canción 'LazyBaby', letra que escribió ella misma y describe como algo satírico, cómico y edificante.

"Lo hago mejor cuando puedo reírme de mi dolor", afirmaba. "La canción me ayudó a cambiar de perspectiva".

