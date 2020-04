La actriz y cantante Dove Cameron ha sorprendido a sus fans con una imagen de hace más de siete años, una época en la que aún no se había sometido a las operaciones estéticas que han retocado su aspecto. La razón, aunque ha reconocido que "odia" haber tenido que recurrir a Google, ha sido felicitar el cumpleaños a su mejor amiga, Veronica St. Clair.

se conocieron grabando el videoclip 'Better in Stereo' para 'Liv and Maddie', la serie deprotagonizada por Cameron, y desde entonces han sido inseparables, tanto es así que parece sacar lade la joven. Con la foto encontrada en Google, Dove le ha dedicado este mensaje a su amiga:

"ODIO totalmente que haya tenido que buscar en google fotos nuestras porque no nos hemos hecho más de dos (terribles) fotos juntas en los últimos 5 años porque siempre estamos haciendo Alguna Mierda Estúpida, pero también, me encanta esta foto.

Aquí estamos, en París, por tu 19 cumpleaños. Yo tengo 17, y solo nos habíamos conocido apenas un año antes, pero ya sabía que éramos almas gemelas. Lo suficiente para huir a París (¿con qué dinero???).

Solo una pandemia podría mantenerme alejada de ti en tu día, pero no impedirá que te mande cupcakes!!! Te quiero, y a tu alma infinitamente especial y única, hasta los confines del tiempo ida y vuelta. Feliz cumpleaños, mi V. Te veo en 2021".

Veronica también tiene en Instagram algunas tiernas fotos junto a Dove.

Seguro que te interesa

El derrotista y oscuro mensaje de Dove Cameron que ha preocupado mucho a sus fans de 'Los Descendientes'