El genial disfraz de Sheldon por Halloween de otro de los personajes de 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' ha vivido su último Halloween, antes de terminar la serie, con un capítulo especial, 12x06 llamado 'The Imitation Perturbation', en el que los disfraces elegidos por los personajes fuesen míticos.

Pero, de entre todos los disfraces ha habido uno que ha sobresalido del resto. Y es que, el personaje de Howard Wolowitz, interpretado por Simon Helberg, se ha metido en la piel del genial Sheldon Cooper.

Así, Howard se caracteriza de su amigo vistiéndose con su épica camiseta de manga corta The Flash con otra de manga larga morada por debajo y modifica su peculiar peinado por el del físico. Pero, Wolowitz va más allá y decide imitarlo hasta en su forma de hablar y personalidad: "Me encantó que su decisión no era imitar la mímica de Sheldon, sino exagerarlo hasta llegar a la caricatura", recuerda el productor.

Por su parte, Sheldon, Jim Parson, continúa con disfraces que hacen referencia a la ciencia y en esta ocasión decide homenajear al personaje Doc Brown en la película de los años 80 'Regreso al futuro'.