Se desvela el contenido de la carta que Ser Jorah Mormont escribió a Daenerys Targaryen

En el segundo capítulo de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', titulado "Stormborn", se pudo ver que Ser Jorah Mormont (interpretado por Iain Glen) escribió una carta dirigida a Daenerys Targearyn (Emilia Clarke), pero sólo eso. El nombre de Khaleesi era lo único que se podía leer con claridad durante la escena. Ahora, gracias al blog oficial de la serie, podemos saber que pone en el resto de la carta.

El contenido de la carta dice lo siguiente:

"Khaleesi, vine a la Ciudadela con la última esperanza de que los maestres pudieran tratarme como tú ordenaste. Incluso con todos sus conocimientos, estoy más allá de cualquier cura excepto la tumba. He tenido una vida mucho más larga de lo que he merecido y mi único deseo es ver el mundo que estás construyendo, estando a tu lado. Te he querido desde el momento en que te conocí".

Carta de Ser Jorah Mormont a Daenerys Targaryen | HBO

Se trata de una emotiva carta de despedida que Jorah escribe a Khaleesi, su gran amor. Jorah está sufriendo una enfermedad y cree que morirá, por eso se despide de esta manera. Sin embargo, quizá no es necesario que la envíe ya que Sam Tarly podría haber dado con la forma de tratar su enfermedad.