Sophie Skelton está, al igual que todos los seguidores de 'Outlander', impactada con los acontecimientos ocurridos en el capítulo final de la temporada 5 de la serie que ya te contamos aquí.

El episodio final estuvo a la altura de las expectativas de los fans, a los que les tocó sufrir mucho con el personaje de Claire, interpretado por Caitriona Balfe. No queremos revelarte nada más por si no lo has visto y no quieres leer spoilers, pero en el párrafo anterior tienes enlazado nuestro resumen del capítulo.

Sophie Skelton, que se ha metido en la piel de su hija, Brianna, ha querido comentar todo lo que ha pasado con sus seguidores con este mensaje.

"Bueno, quién lo ha visto? Caitriona Balfe destrozando todos nuestros corazones. Capítulo final de 'Outlander'", con una imagen que corresponde al episodio 10 de esta última temporada, cuando Brianna era raptada por Bonet.

La cuenta oficial de la serie confirmaba lo intenso que ha sido para todos este último episodio publicando que sí, que están “absolutamente destrozados”.

