El destino de Ed Sheeran en 'Juego de Tronos' se desvela en el último capítulo

8x01 'INVERNALIA'

El primer capitulo de la última temporada de 'Juego de Tronos' nos trae novedades con alguno de los personajes y a lo mejor algunos se alegran. Si aún no has visto el primer capítulo de la última temporada de 'Juego de Tronos' no sigas leyendo, porque esta noticia contiene SPOILERS.