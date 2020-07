La muerte de Naya Rivera ('Glee') ha sido confirmada por la policía del Condado de Ventura, California, tras identificar su cuerpo cinco días después de desaparecer tras salir a navegar el pasado miércoles con su hijo de 4 años, en el lago Piru.

Según el Sheriff del Condado de Ventura, Bill Ayub, declaró la principal hipótesis: "Creemos que fue a media tarde cuando desapareció, nuestra idea es que tal vez el bote quedó a la deriva. No estaba anclado. Ella (Naya) reunió la suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al bote, pero no la suficiente para salvarse", expresaba el Sheriff ante los medios.

Tras conocer la triste noticia muchos han sido los compañeros de 'Glee', donde interpretó a Santana Lopez, quienes han querido despedirse de su amiga a través de unos emotivos mensajes en las redes sociales.

Chris Colfer, quien encarnó a Kurt Hummel, escribió: "¿Cómo puedes transmitir todo tu amor y respeto por alguien en un solo mensaje? ¿Cómo puedes resumir una década de amistad y risas con sólo palabras? Si eras amigo de Naya Rivera, simplemente no puedes. Su brillantez y humor eran incomparables. Su belleza y talento eran de otro mundo. Le dijo la verdad al poder con aplomo y sin miedo. Podía convertir un mal día en un gran día con un solo comentario. Inspiraba y levantaba a la gente sin siquiera intentarlo. Estar cerca de ella era tanto una insignia de honor como una armadura. Naya era verdaderamente única, y siempre lo será."

"Descansa dulce, Naya. Qué fuerza fuiste, amor y paz para tu familia”. escribía Jane Lynch, también compañera de reparto de Naya en 'Glee' donde dio vida a Sue Sylvester.

Por otra parte Kristin Chenoweth compartía una foto de Naya y su hijo, escribiendo: "Gracias por lo que le diste al mundo. Te amo."

Becca Tobin, agradeció con estas palabras la calidez que la actriz Naya Rivera tuvo con ella: "Naya era insanamente talentosa, impresionantemente hermosa, y una de las personas más ingeniosas que he conocido, pero el legado que dejó para mí es su bondad. Me uní al elenco de Glee en la tercera temporada y cómo recién llegada, me sentí intimidada y aterrorizada. El elenco ya era un grupo tan unido que había estado trabajando increíblemente duro durante más de tres años para hacer un programa de éxito y nunca esperé que ninguno de ellos tuviera tiempo para mí. Para mi sorpresa, Naya, una de las más queridas por el resto del elenco (y el mundo entero), me mostró instantáneamente calor y amabilidad. Me invitaba a fiestas y reuniones y siempre estaba ahí para darme consejos. Era una superestrella que no tenía nada que ganar siendo amable con la chica nueva, pero lo era y eso cambió toda la experiencia de esa chica nueva en ese show. Siempre estaré agradecida a esa maravillosa humana. Mi corazón está con su familia y su dulce hijo."

"Mi dúo favorito. te quiero. Te extraño. No tengo palabras en este momento, solo muchos sentimientos. Descansa en paz Angel, y sabe que tu familia nunca tendrá que preocuparse por nada", ha escrito Amber Riley, Mercedes en la ficción.

Kevin McHale, Artie en 'Glee', le ha mandado este mensaje: "Mi Naya, mi Snixxx, mi abeja. No puedo imaginar legítimamente este mundo sin ti".

"RIP Naya Rivera. Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en Glee. El personaje que interpretaste fue innovador para toneladas de chicas queer encerradas (como yo en ese momento) y chicas queer abiertas, y tu ambición y logros fueron inspiradores para las mujeres latinas de todo el mundo. Mi corazón está con tus seres queridos en este momento...", ha compartido Demi Lovato.

Darren Cris ha puesto: "Ella era audaz. Ella era indignante. Ella fue muy divertida. Naya me hizo reír como nadie más en ese set. Siempre lo dije mientras trabajábamos juntos y lo he mantenido desde entonces. Su sentido del humor juguetón y perverso nunca dejó de sonreír".

...

Seguro que te interesa...

"Si muero joven": La canción que Naya Rivera le cantó a Cory Monteith en 'Glee' que muchos califican de premonitoria