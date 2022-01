Kathryn Kates, conocida actriz de series como 'Seinfeld' y 'Orange is the New Black', ha muerto a consecuencia de un cáncer de pulmón a los 73 años.

Así lo confirmaban sus representantes en un comunicado donde afirman que falleció pacíficamente rodeada de su familia.

Kates había luchado contra un cáncer de pulmón 20 años atrás y hace un año le diagnosticaron que había regresado, esta vez siendo irreversible.

Mientras el mundo llora su pérdida, el último mensaje de la actriz en su Instagram ha conmovido por su desgarrador significado.

Kathryn compartía un poema de Mary Elizabeth Frye y un vídeo para una campaña llamada #SonnetCoronaProject y su mensaje ha cobrado un emotivo sentido.

"No os paréis en mi tumba a llorar. No estoy allí. No duermo.

Soy mil vientos que soplan. Soy detellos de diamante en la nieve.

Soy la luz del sol en trigos maduros. Soy la gentil lluvia de otoño.

Cuando te despiertes en el silencio de la mañana

Soy la veloz prisa que se levanta de los pájaros en vuelo circular.

No os paréis en mi tumba a llorar; no estoy allí. No morí".

Además, junto al vídeo emocionada la actriz añadía:

"Mantenedme viva en vuestros preciosos corazones con recuerdos inolvidables. Enseñad a otros lo que habéis aprendido de mí y viviré para siempre".

La intérprete está siendo homenajeada por muchos compañeros que la conocieron y fans que no han olvidado sus papeles en la mítica 'Seinfeld', como madre de Jason Biggs en 'Orange is the New Black', y muy recientemente en 'Los santos criminales', secuela de 'Los Soprano'.