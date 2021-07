Demi Lovato revela cómo ha sido rodar su primera escena de sexo

El 2021 está siendo el año de Demi Lovato por numerosas razones, desde su proclamación como persona de género no binario, hasta los rumores de noviazgo con Noah Cyrus. Sin embargo, el punto más importante de por qué está en su mejor momento podemos verlo a través de la última publicación que ha compartido en Instagram: está enamorándose de sí misma.

Demi ha sufrido muchos altos y bajos a lo largo de su carrera profesional, pero siempre ha conseguido reponerse y ahora está aceptando su cuerpo y amándolo, hasta el punto de atreverse a grabar su primera escena sexual para una serie.

"He tenido que rodar una escena de sexo hoy. ¡Mi primera escena así!", escribía Demi en la descripción del post. "Tenía un poco de ansiedad al hacerlo, pero el elenco y el equipo fue muy profesional y fue fácil trabajar con ellos ya que me calmaron de inmediato".

"Luego, pensé en lo orgullosa que estoy de poder sentirme lo suficientemente cómoda en mi piel para hacer esto. Rara vez había mostrado mis brazos antes... ¡ahora lo estoy haciendo!", continuó. "Por supuesto, apenas muestro nada, PERO AUN ASÍ)".

Demi llegó a reconocer en la fotografía que siempre ha tenido muchas inseguridades acerca de su cuerpo, pero que está empezando a quererse.

"No siempre me siento bien en mi piel, así que cuando lo hago, y me siento lo suficientemente sexy como para publicarlo, ¡hago precisamente eso! Es importante celebrar las pequeñas victorias. ¡Hurra por este estallido aleatorio de confianza en el cuerpo y… ¡hurra por el sexo hilarante e incómodo!", concluía la estrella Disney.

Demi se quiere cada día más

Hace poco, Demi ha compartido otra curiosa fotografía en sus redes sociales en la que aparece dándose un relajante baño de espuma sin maquillaje y luciendo un hermosísimo rostro natural.

"Me siento de la persona más sexy en la bañera, sin maquillaje, sin extensiones, sin pestañas... desnude. Solo yo en mi forma más pura", afirmaba Lovato en el pie de foto. "No siempre me siento cómode en mi piel/cuerpo, así que estoy más que agradecida de que en estos momentos, cuando soy más vulnerable, puedo sentirme hermose y aceptarme tal como soy", confesaba.

