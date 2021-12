Demi Lovato ha compartido en sus redes sociales que ahora será una persona sobria. Anteriormente la estrella había revelado que era una persona "sobria de California" en una entrevista con Tracy Smith en CBS Sunday Morning. Demi explicó que este término significa que había decidido continuar con el consumo moderado de marihuana y alcohol después de la sobredosis que casi acaba con su vida en 2018:

"Entonces estás practicando lo que llaman moderación, supongo, ¿no? Bebes, fumas un poco de hierba, ¿es justo decirlo?", le preguntó Smith, a lo que la estrella le respondió: "Sí. Creo que el término con el que mejor me identifico es una persona "sobria de California".

Demi también le explicaba a Glamour por qué no quería ser una persona completamente sobria después de lo ocurrido: "Llamé [a mi gestor de casos de recuperación, Charles Cook] y le dije: 'Algo no va bien. Estoy viviendo una parte de mi vida completamente legalizada y esta otra parte sigue un programa que me dice que si tengo un desliz, voy a morir'".

Cuando le preguntaron cómo procedería ante esto Lovato le dijo a Cook: "Creo que quiero intentar esto del equilibrio en cuanto a las sustancias también". Además la estrella ha añadido: "Soy prudente al decir que, siento que el método de la abstinencia completa no es una solución única para todo el mundo, tampoco creo que la moderación sea una solución para todo el mundo". Podéis encontrar más información sobre la conversación en el vídeo de abajo.

No obstante ahora, cuatro meses después de compartir un vídeo fumando hierba, Demi Lovato ha declarado en redes sociales que deja de lado la moderación que practicaba al ser una persona "sobria de California", lo que quiere decir que no consumirá nada de alcohol ni de marihuana, tras recibir bastantes críticas por el término.

La estrella ha publicado una historia de Instagram y escribe: "Ya no apoyo mi idea de ser una persona sobria de California. Sobria sobria es la única manera de ser", declaraba en una imagen bastante oscura y sin más detalles.

Demi Lovato dice que estar "sobria sobria" es la única manera de estar | Instagram

Seguro que te interesa:

Demi Lovato habla de su decisión de seguir consumiendo alcohol y marihuana tras su sobredosis de 2018