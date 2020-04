Un cameo junto al personaje Esther Saphiro

'Unorthodox' está basada en la vida de Deborah Feldman, la autora del libro 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots'. Pero... ¿sabías que la escritora aparece en la serie junto a su protagonista Shira Haas? Te lo contamos en el vídeo.