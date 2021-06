David Harbour, Hopper en 'Stranger Things', asegura que la temporada 4 prepara el final de la serie

Han pasado dos años desde que se estrenase la temporada 3 de 'Stranger Things', y desde que el pueblo de Hawkins se quedase sin su sheriff Hopper, interpretado por David Harbour. El éxito de 'Stranger Things' fue algo inmediato, convirtiéndose en el buque insignia de Netflix. Y no es de extrañar ver a los fans tan pendientes de las novedades que han ido saliendo desde 2019, tanto teasers, como tráilers, todos esos pequeños avances siempre analizados al detalle por los amantes de esta serie ambientada en los 80'.

En una entrevista a Collider, David Harbour, el sheriff de Hawkins, ha querido dar algunos detalles de la nueva temporada: "La temporada 4 es mi favorita. Me encanta. El guion siempre mejora. La primera temporada es, en cierta manera, tan ajustada, buena e íntima. Es muy buena. Y estos tíos siempre van hacia direcciones diferentes, de las cuales los fans tienen muchas tomas, pero diré, que la escritura sigue siendo de su género particular y específico. Lo que sea que están haciendo en cada temporada es extraordinario. Y esta temporada, de nuevo, lo clavamos. Siento que es una temporada gigante y preciosa. No puedo esperar a que la gente la vea".

Millie Bobby Brown y David Harbour en 'Stranger Things' | Netflix

También ha querido contar lo que le viene a Hopper: "Puedo hablar de Hopper. Supongo que puedo decir esto de muchas temporadas, pero esta es mi favorita, en cuanto la pureza en la que se encuentra Hopper, su vulnerabilidad. Está en esa cárcel rusa, así que teníamos que reinventarle de alguna manera. Tiene la oportunidad de renacer con respecto a lo que era, y siempre planeamos esto como un tipo de resurrección, parecida a cómo Gandalf muere, y Gandalf el gris renace, y estoy muy interesado en este renacer. Hemos explorado muchos hilos en su vida, que tan solo podemos intuir, pero ahora veremos mucho más. Y hay muchas sorpresas de las que nadie sabe nada, y que empezarán a aparecer en esta temporada y jugarán un papel importante a medida que avanza la serie".

Y, para aumentar las ganas que tiene el público, David Harbour, ha comentado lo que están preparando para el final de la temporada y de la serie: "Quiero decir, es muy grande, eso lo primero. En alcance, en escala, incluso en la idea de que ya no estamos en Hawkins. Ahora, localmente, somos más grandes. Vamos a introducir nuevas cosas, pero también estamos ajustando el trabajo en una dirección determinada para que tenga un final claro, limpio, específico y con un final definido en cierto punto. Y de esto no puedo hablar realmente".

