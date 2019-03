David Fincher quiere que 'Mindhunter' tenga cinco temporadas

'Mindhunter', protagonizada por Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv, volverá a Netflix con una segunda temporada. Pero la intención de David Fincher, creador de la ficción y director de películas como 'El Club de la Lucha', desea unas cuantas más.

En una entrevista a Screen Rant, el actor Holt McCallany ha declarado que Fincher quiere que 'Mindhunter' tenga cinco temporadas. "He estado muchas veces haciendo papeles pequeños, de actor de reparto. Así que fue genial que me invitase David para uno de sus papeles protagonistas. Porque creo en su talento y sé que él quiere estar cinco años en esta serie. Pero no doy nada por hecho", ha declarado el intérprete.

De momento, Netflix ha confirmado una segunda temporada de la serie y David Fincher ha adelantado la trama en la que se centraría. Según declaró a Billaboard, la próxima entrega de 'Mindhunter' contará los asesinatos de niños en Atlanta que tuvieron lugar entre los años 1979 y 1981. Cerca de 30 afroamericanos, tanto niños, como adolescentes y jóvenes adultos fueron secuestrados y asesinados.