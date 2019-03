David Alpert, productor de 'The Walking Dead': "Ningún personaje es intocable"

Hace varios días, Greg Nicotero, el encargado de maquillaje y de efectos especiales de la serie; Robert Kirkman, el creador de 'The Walking Dead', y el protagonista Andrew Lincoln, desvelaban que en la próxima entrega de episodios habría nueva amenaza mortal, una fuerza con la que no podrían acabar con una simple puñalada en la cara.



Detalles de la cuarta temporada que dejaban a los impacientes seguidores esperando todavía con más ganas el regreso de los zombis más terroríficos de la pequeña pantalla. Ahora, David Alpert ha desvelado sutilmente nuevos secretos sobre el futuro de la serie.



"En la cuarta temporada vamos a ver una evolución de los caminantes -habrá muchos nuevos- y también una evolución de la amenaza que hay entre los humanos", desvela Alpert. "La posibilidad de una civilización con leyes -que ya se habían olvidado- hará que la gente esté mucho más desesperada y dispuesta a hacer cosas que antes habían sido impensables", añade.



'The Walking Dead' ha tenido tres exitosas temporadas por las que han pasado varios personajes, con más o menos protagonismo. Aunque seguramente sería muy difícil imaginar como sería la serie sin algunos protagonistas, como Rick (Andrew Lincoln), Daryl (Norman Reedus) o hasta el pequeño Cral (Chandler).



Sin embargo, David Alpert ha asegurado que "no hay ningún personaje intocable". Con esto, ¿querrá decir que en la cuarta temporada morirá alguien que nunca hubiéramos imaginado?, ¿perderá el grupo de supervivientes un pilar importante?



En la tercera temporada, la prisión de Woodbury ha sido el escenario por excelencia. Una cárcel que, según explica el productor de 'The Walking Dead': "Ha tenido algunos cambios reales. Será totalmente diferente desde que apareció en el primer momento".



Además de Woodbury, David Alpert reconoce que han estado viendo "un par de tramos de carretera que, con diferentes ángulos, mostrará algunas secuencias únicas de acción".



'The Walking Dead' regresará con una nueva temporada que constará de 16 episodios, que se dividirán en dos entregas. La primera -de ocho capítulos- se emitirá a partir del 13 de octubre en la cadena estadounidense AMC, mientras que la segunda -formada por los ocho capítulos restantes- no verá la luz hasta febrero del próximo año 2014.