Las vidas de Nina Dobrev y Paul Wesley cambiaron para siempre con el éxito de 'Crónicas Vampíricas', que se convirtió en un fenómeno adolescente.

La pareja de Stefan Salvatore y Elena Gilbert es una de las más queridas de la serie y los sueños de los fans se hicieron añicos al descubrir que en la vida real su relación era muy distinta.

Y es que Dobrev confesó abiertamente que al principio de la serie ella y su co-star no se soportaban, e incluso Paul Wesley se pronunció al respecto cuando la noticia dio la vuelta al mundo. Ambos insistieron mucho en que ahora se quieren hasta el infinito, pero su 'feud' ha corrido como la pólvora.

Ahora, los amigos se han reencontrado en una boda en Ibiza y han decidido hacer un vídeo paripé para quitarle hierro a toda la historia, con final inesperado. Esta es toda su conversación:

"- ¡Nina!

- ¡Paul! Oh dios mío, hola colega. Oye, no he tenido oportunidad de hablar contigo, seguro que has visto todas...

- ¿Todas las noticias?

- Uf, qué estúpido. Tú sabes cuánto te quiero. Y eso es lo que estaba intentando transmitir. Pero obviamente sacaron una frase de contexto...

- Se hizo un mundo de nada.

- Muy estúpido. Igualmente, siento que pasara como fuera.

- Escucha, si hay una cosa que todo el mundo sabe de mí es que no soy rencoroso. ¡Ya ha pasado!

- Oh, te quiero, te lo agradezco.

- Por supuesto, no hay problema...".

Nina ha acompañado el explosivo vídeo de un selfie cariñoso con Paul, y el mensaje "No te 'SOPORTO'" haciendo guiño a su frase que desató toda la historia. El actor le ha respondido con un "Jajaja sí! Te quiero Dobreva".

La 'sorpresa' final, tendrás que verla mejor en el vídeo.

