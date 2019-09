Ian Somerhalder es un conocido actor y modelo estadounidense que saltó a la fama gracias a su trabajo como Damon Salvatore en 'Crónicas Vampíricas'. Somerhalder pasó ochos años actuando como uno de los protagonistas de la serie y ahora, la polémica lo ha rodeado por embarcarse en otro proyecto del mismo género.

El actor ha comenzado la producción, dirección, y la protagonización de una nueva serie para Netflix llamada 'V-Wars', basada en la aparición de vampiros en la actualidad por culpa de una rara enfermedad. El actor interpretará a Luther Swann, un doctor que investigará la enfermedad mientras se enfrenta al líder de los infectados y su mejor amigo Michael Fayne.

El actor ha hablado sobre la serie y sobre la polémica de volver al mismo género tras ocho años en TV guide, donde se le ha visto entusiasmado y con muchas ganas de que su nueva serie salga a la luz:

"Este género me gusta tanto que al final he regresado otra vez, ahora más profundamente, ahora ya no solo soy actor; También soy productor, director y protagonista. Sé que algunas personas siguen preguntándome: '¿Crees que la gente va a pensar que estás loco por pasarte ocho años en una serie de vampiros para ahora meterte en otra?' Y no, no creo que vayan a pensar eso, y si lo hacen, cuando vean la serie verán lo diferente que es".

Además, Ian Somerhalder tiene una gran experiencia que usar en este nuevo proyecto: "Estoy muy agradecido por todo lo que aprendí en 'Crónicas Vampíricas', lo que ahora puedo usar en 'V-Wars' es un reflejo directo de mi conocimiento y habilidad que trabajé en 'Crónicas Vampíricas'. Esa serie fue una anomalía, una de esas cosas raras, un huevo de oro que aparece de la nada".

Y aunque sea del mismo género, la trama será completamente diferente a lo que pudimos ver en 'Crónicas Vampíricas': "La serie se basará más en la ciencia que en lo sobrenatural. Las criaturas aparecen de una enfermedad, es una problema de la actualidad y los vampiros no tienen 165 años es una experiencia en directo. Va a ser una locura".

