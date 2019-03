Los Critics' Choice Awards coronan a 'Mr. Robot'

La época de premios continúa. Este domingo se ha celebrado la 21ª edición de los Critics' Choice Awards, que entrega anualmente la Broadcast Film Critics Association. En las categorías de series hubo una clara ganadora: 'Mr. Robot'.



La ficción de USA Network, que ya salió triunfadora en los Globos de Oro hace una semana, ha recogido los tres premios principales en drama: mejor actor (Rami Malek), mejor secundario (Christian Slater) y mejor serie.



Las categorías de drama las completan las actrices Carrie Coon ('The Leftovers') como mejor protagonistas y Contance Zimmer ('UnREAL') como mejor secundaria.



En comedia destaca la producción de Netfliz 'Master of None', que recibió el premio a la mejor comedia. Jeffrey Tambor ('Transparent') y Rachel Bloom ('Crazy Ex-Girlfriend') recogieron los galardones a mejores actores de comedia.



A diferencia de los Globos de Oro, en los Critics' Choice Awards 'Fargo' fue la gran triunfadora en las categorías de miniserie. Kirsten Dunts recibe el premio a mejor actriz de miniserie y la producción de FX fue reconocida como mejor miniserie. También Jean Smart y Jesse Plemos recogieron los premios a mejores actores de reparto en miniserie.