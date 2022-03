Salen a la luz nuevos detalles de la muerte de Bob Saget y cómo fueron sus últimas horas

Las fracturas craneales que causaron la muerte del actor estadounidense Bob Saget en enero pasado se pudieron producir en una caída sobre un suelo alfombrado, según nuevos detalles revelados en el reporte policial final que se ha publicado recientemente.

El médico forense que realizó la autopsia señaló que las fracturas en las cuencas de los ojos de Saget y el derrame cerebral posiblemente se debieron a que la víctima se golpeó con "algo duro, cubierto por algo blando", como un piso con alfombra o moqueta, posiblemente en el hotel de Orlando (Florida) donde apareció muerto el 9 de enero.

El médico forense indicó a la Policía que la fractura debería haber dejado "aturdido" a Saget, que seguramente debió notar síntomas como mareos, situación que debería haber sido "obvia" para las personas que le rodearon las últimas horas de su vida.

Sin embargo, ninguna de las personas que testificaron ante la policía indicaron que el actor hubiese tomado drogas o bebidas alcohólicas y que en todo momento se comportó de manera normal, según el reporte.

Uno de ellos fue el empleado del hotel que tomó el automóvil de alquiler que manejó el intérprete, quien indicó que tuvo la oportunidad de conversar con el actor durante unos 10 minutos y que este parecía estar "bien".

Incluso facilitó a las autoridades una fotografía que se hizo con Saget y en ella no hay "evidencia de lesión o del hematoma cerca de su ojo izquierdo que fue evidente después de la muerte", señala el reporte.

El forense indicó además que el intérprete de la popular serie de televisión 'Padres Forzosos' difícilmente habría podido conducir su vehículo tras el golpe, tal y como hizo durante cerca de dos horas para llegar al hotel.

Con esta información, los oficiales regresaron a la habitación del hotel donde falleció en busca de lugares o elementos que podrían haber causado el trauma, pero sin suerte, aunque la "mayor parte de la suite estaba alfombrada".

Un juez de Florida autorizó este lunes a publicar este reporte policial, aunque con elementos censurados, en una orden en la que prohibía de manera definitiva su orden preliminar, la divulgación de videos y fotografías del cuerpo de Saget y sus efectos personales.

La familia del actor había presentado en febrero una demanda para evitar que los medios de comunicación tuvieran acceso a reportes médicos de Saget y material gráfico tomado en la habitación del hotel donde apareció muerto.

En su opinión, ver publicado este tipo de material generaría a la familia un "daño irreparable en forma de dolor mental extremo, angustia y angustia emocional".

Con este informe final se confirma la versión inicial de que el actor murió debido a traumatismo craneal accidental cerrado, es decir, que se produjo un fuerte golpe en la cabeza, pero sin que se produjera una rotura del cráneo, por lo que descartó una muerte violenta.

Los últimos momentos de Bob Saget Antes de morir

Bob Saget tuvo una actuación en directo el día de su muerte y el medio 'ET' ha publicado varios relatos de algunas de las personas que estuvieron con el actor donde se recrea qué es lo que hizo el intérprete antes de morir.

Así, un empleado del Hard Rock Live comentó a las autoridades que estuvo con Bob Saget antes de que saliera a actuar. Ambos estuvieron hablando durante mucho tiempo y no notó nada raro en él.

Además, Saget iba a actuar durante una hora pero, finalmente, el espectáculo se dilató una hora más y después de terminar Bob estuvo como una hora y media más allí. De esta forma, un promotor ha comentado a la policía que Saget disfrutó de su actuación y estaba "en lo alto de la vida".

Además, un coordinador de producción comentó que "en ningún momento pensé que algo andaba mal" porque Saget "habló con todos" y "se divirtió hablando con todos".

Otra empleada explicó que Bob "no estaba sudoroso", "no perdió el ritmo" y "su lenguaje no fue prolongado, nada arrastrado. Salió muy enérgico... entreteniendo mucho a la multitud".

Más tarde, el intérprete llegó al Ritz-Carlton en Orlando y, según 'ET', estuvo unos 10 minutos hablando con el empleado del servicio de aparcacoches. Conversación donde Saget le dijo que volaría temprano a la mañana siguiente para ver a su familia y que acababa de terminar un espectáculo en Jacksonville. Después, se hicieron una foto juntos y terminó comentando que no vio nada raro en su comportamiento.