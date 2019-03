El creador de 'The Big Bang Theory' confiesa que están trabajando en la temporada 12 como si fuera la última

En una entrevista de Steve Holland con Digital Spy en el PaleyFest, el guionista ha asegurado que "cualquier cosa es posible" y que la temporada 12 tiene muchas papeletas para ser la última: "Ciertamente hay historias que aún queremos contar y que todavía no hemos contado, y quién sabe qué pasará tras la temporada 12, así que la próxima entrega podría ser la oportunidad perfecta para contarlas".

Según Holland, mientras no tengan noticias sobre el futuro de 'The Big Bang Theory' trabajarán en ella cómo si fuese la última. No obstante, de momento están terminando de rodar la actual entrega: "Nos estamos acercando mucho a terminar, al menos escribiendo la temporada 11. Tenemos, creo, como otro mes y medio de rodaje, y tenemos algunas ideas generales para la 12, pero nos tomaremos un descanso después de la actual para cargar pilas y volver con más ideas".

Pero el creador de la ficción que también se emite en Neox no ha sido el único en hablar, también lo ha hecho Jim Parsons. El actor que da vida a Sheldon Cooper, aseguraba que no ha habido una conversación sobre el tema: "Creo que todo es posible. Sí, esa es la cosa. Creo que cualquier cosa lo es... Estamos adentrándonos en territorio extraño, analizando distintos ejemplos de otras series para saber qué hicieron".

Parsons no ha sido el único en dar su opinión sobre el final de la serie, también lo hicieron sus compañeros de reparto Mayim Bialik y Johnny Galecki. La actriz confesó que "todos seremos muy felices por poder hacer otras cosas" mientras el actor que da vida a Leonard creía que era "el momento de disfrutar e ir a casa a estar con nuestras familias".