El creador de 'Por 13 Razones' ya está pensado en el argumento de la tercera temporada

En Netflix

Aún no se ha estrenado la segunda temporada de 'Por 13 Razones' y su creador ya está pensando en posibles historias para la tercera entrega de la serie. Pero esta no es la única noticia sobre la ficción producida por Selena Gomez y protagonizada por Katherine Langford y Dylan Minette: la segunda tanda de episodios no mostrará un suicidio.