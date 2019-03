El creador de 'House' prepara un drama legal para la ABC

El proyecto, que todavía no tiene título, gira en torno a un policía retirado que utiliza sus conocimientos de la calle para trabajar como abogado y utilizar las grietas del sistema a favor de sus clientes. Además, el expolicía deberá lidiar con sus demonios internos al mismo tiempo que intenta mejorar su relación con su exmujer.



La cadena americana apuesta así por el creador de una de las series más rentables de los últimos años. No hay que olvidar que 'House' se convirtió una de las series más vistas de todos los tiempos, con más de 81 millones de espectadores en 66 paises.



David Shore ha firmado un contrato de tres años con Sony Pictures Television después de ocho años trabajando para Universal Television. Shore recibió un premio Emmy en 2005 por el guión del episodio "Three Stories", de 'House'. Además, ha trabajado como guionista en series como 'NYPD Blue' y 'The Practice'.



La guionista de House, Pamela Davis, también ha vendido un proyecto para esta misma cadena. En este caso la serie es un drama sobre el terrorismo. Pamela Davis también ha sido guionista de series como 'Miami Medical' y 'Family Law'.



En cuanto al reparto de Dr. House, Hugh Laurie, que daba vida al famoso doctor, anunció hace unos meses que se retiraría de la televisión en cuanto la serie finalizara. El actor inglés fue propuesto para realizar el papel del villano en el remake de Robocop aunque finalmente el papel será para Michael Keaton despiés que Laurie y los productores no llegaran a un acuerdo.