El final de 'Vikingos' está cada vez más cerca. Esta sexta temporada será la última de la serie y no está dejando a nadie indiferente. En el sexto capítulo, 'Death and the serpent' podíamos ver la muerte de Lagertha a manos de Hvitserk. Pero, ¿cómo fue realmente la vida del personaje interpretado por Katherine Winnick?

Según la leyenda, Lagertha era una guerrera semi-legendaria que incluso algunos llegaron a ver como una valquiria. Muchas de las historias que se le atribuyen a la guerrera coinciden con las de la diosa nórdica Thorgerd. Según una crónica del siglo XII titulada 'Gesta Danorum', Lagertha empezó a luchar debido a que Frodo, un caudillo de los Suiones suecos, matara a un jarl (un conde o duque noruego). Ella y otras mujeres se vistieron de hombres para unirse en la batalla a Ragnar y expulsar a Frodo. Cuando ya era una guerrera experimentada, Ragnar se fijó en ella, con lo que se casaron y continuaron luchando juntos. En ese sentido la ficción si que es fiel a la historia real, puesto que ambos están juntos en el comienzo de la serie.

La cosa cambia cuando hablamos de los hijos, según la leyenda, ambos tenían un hijo, Fridlef, y dos hijas de las que no sabemos el nombre. En la serie cambiaron el nombre de su hijo por Björn 'Piel de Hierro' y además solo se nos presenta a una de sus hijas, Gylda, que muere durante la peste.

Igual que en la serie, Ragnar se divorció de la guerrera para casarse con otra mujer. Aunque según la historia su segunda mujer sería Thora Borgarhjört y Aslaug vendría más tarde. En cuanto a Lagertha, la leyenda cuenta que mató a su siguiente esposo con la punta de una lanza escondida en su vestido para tomar el control de sus tierras. Esto si que coincide con la ficción puesto que en la serie la guerrera se asienta en Hedeby, Escandinavia con el rico Jarl Sigvard, que la maltrata y acaba con la cabeza cortada. Lo que no ocurrió de verdad fue su relación con Rollo, ya que el supuesto hermano de Ragnar nació veinte años después que él, con lo que si se hubieran conocido, Lagertha rondaría los sesenta años.

En cuanto a la muerte real de la guerrera, no se sabe nada. Ningún escrito detalla cómo falleció. Por lo que todo lo que se nos cuenta en la serie es pura inventiva de los creadores, que llevan trabajando la idea de la muerte mucho tiempo ya que en temporadas anteriores le contaron a Lagertha que un hijo de Ragnor la mataría y así ha sido.

