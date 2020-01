Los fans de 'Vikingos' comenzaron la temporada 6 de la serie temerosos del destino de Lagherta debido a la profecía de El Oráculo que auguraba su muerte a manos de uno de los hijos de Ragnar.

Sin embargo, nada podría haberlos preparado para lo que ha ocurrido en el capítulo 'Death and the Serpent', que solo es el sexto de la temporada. A CONTINUACIÓN HABRÁ SPOILERS , NO SIGAS LEYENDO SI NO LO HAS VISTO.

La guerrera interpretada por Katheryn Winnick se enfrenta al líder de los súbditos de Ivar -que Bjorn desterró en el primer capítulo- en una pelea épica y muy reñida en la que finalmente Lagherta consigue vengar a su nieto Hali, pero acaba con una herida mortal.

Lagherta vuelve entonces a Kattegat para intentar ver a Bjorn por última vez, y sin embargo se encuentra con Hvitserk, que en una de sus alucinaciones cree que se trata de Ivar.

Así, el hijo de Ragnar apuñala repetidamente a Lagertha dejando sin aliento a todos los fans de la serie, y cumpliendo así la temida profecía. Aunque con una amarga adición: dos hijos de Ragnar son finalmente responsables de la muerte de la reina, puesto que fue la decisión de Bjorn lo que desencadenó la muerte de su hijo, y ahora de su madre.

Buen viaje al Valhalla, Lagherta.

