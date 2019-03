La confirmación de la segunda temporada de 'Big Little Lies', cada vez más cerca

Casey Bloys, director de programación de HBO, ha asegurado que ha pedido a Liane Moriarty, autora de la novela en que se basa 'Big Little Lies', que "tome una decisión" con respecto a una historia que sirva para una segunda temporada. "Voy a ser muy curioso en ver que es lo que nos trae", ha añadido Bloys.

Nicole Kidman y Reese Witherspoon, nominadas al Emmy por su trabajo en 'Big Little Lies', han expresado su interés en mantener la serie, pero el productor ejecutivo y director, Jean-Marc Vallée, está demostrando ser más duro. "Nunca lo planeamos, pero es posible. Es algo que estamos pensando ahora cuidadosamente, pero jamás planeamos una segunda temporada", ha afirmado el productor en una reciente entrevista a Variety.

Sin embargo, Casey Bloys cree que pueda haber un cambio de opinión: "Sé que dijo eso, pero Nicole y Reese pueden ser muy persuasivas. Primero tenemos que ver el material y ver si vale la pena el tiempo de todos y si es así, tener una conversación con los directores", ha dicho Bloys.

Reese Witherspoon, la actriz que interpretaba a Madeline Mackenzie, desató los rumores hace un tiempo con la publicación de una fotografía en su Instagram junto a sus compañeras de reparto, Nicole Kidman y Lauren Dern. La fotografía estaba acompañada del siguiente mensaje: "Pasando un divertido domingo con estas mujeres...Trabajando en algunas nuevas mentiras".

Además, la autora de las novelas, aseguró en una entrevista a The Sidney Morning Herald que: "He empezado a pensar en formas en las que esta historia podría continuar. Los productores me han pedido que piense ideas".