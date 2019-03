Reese Witherspoon ¿confirma? la segunda temporada de 'Big Little Lies'

Desde que se estrenó la serie en HBO, 'Big Little Lies' ha tenido un gran éxito. A pesar de que la idea inicial era emitir únicamente una sola temporada de siete capítulo basada en la novela homónima, la idea de una próxima no sería tan rara.

La actriz que daba vida a Madeline Mackenzie en la miniserie, ha desatado los rumores de una posible segunda temporada con una fotografía en la que aparece con sus dos compañeras de reparto, Nicole Kidman y Lauren Dern. Además en el pie de foto ha añadido la siguiente frase: "Pasando un divertido domingo con estas mujeres...Trabajando en algunas nuevas mentiras".

Este no es el único rumor de una segunda temporada. La autora del libro en el que se basa la serie, Liana Moriarty, aseguró en una entrevista concedida a The Sidney Morning Herlad, que estaba pensando en nuevas ideas para una próxima temporada de la serie ya que así se lo habían pedido los productores: "He empezado a pensar en formas en la que esta historia podría continuar. Los productores me han pedido que piense ideas".

Tendremos que esperar para ver si finalmente HBO anuncia una segunda temporada.