La íntima confesión de Heather Morris ('Glee') para rendir homenaje a su amiga Naya Rivera tras su muerte

La muerte de Naya Rivera ha afectado profundamente al elenco de 'Glee', al cual le siguen sucediendo tragedias años después de su final.

Su amiga y compañera Heather Morris le dedicó una emotiva despedida, que puedes ver en el vídeo de arriba, rememorando los momentos vividos con su amiga y los hijos que tienen en común.

Ahora, la actriz ha compartido un vídeo "muy personal" en el que se la ve bailando la canción de Naya, 'Radio Silence', junto con un sincero mensaje donde confiesa por qué le ha costado pensar cómo rendir tributo al recuerdo de Rivera de la forma que se merece.

"Quiero compartir algo muy personal con todos vosotros...

El duelo se ve muy diferente en cada uno... pero una cosa es segura: me he dado cuenta de que es difícil sentir alegría o mantenerse ocupado cuando se está de luto sin pensar que no se está honrando a esa persona o que se está olvidando de ella. Pero @hubbell_woodshop me recordó que honrar a alguien puede significar que estás disfrutando tu vida POR ELLOS...

Llegué al millón de seguidores en estas últimas semanas y al principio estaba resentida porque los gané a raíz de una tragedia, pero después de darle vueltas... Me di cuenta de que todos vosotros simplemente me habéis rodeado de amor y apoyo. Solo os veo a vosotros, ángeles, envolviéndome con vuestras alas.

Así que hoy celebro el millón con un homenaje a @nayarivera con su música y su voz, que siempre será mi favorita".

Seguro que te interesa

Aclarados todos los detalles de la muerte de Naya Rivera ('Glee') a los 33 años