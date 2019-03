¿Cómo afecta el final de 'Vengadores: Infinity War' a la serie 'Agents of SHIELD'?

"Todo está conectado". Así se presentó hace cinco año la serie 'Agents of SHIELD', quien se encargó de llevar el mundo Marvel de las películas a la pequeña pantalla. Protagonizada por el agente Phil Coulson (Clark Gregg), que había muerto a manos de Loki en 'Los Vengadores', la ficción creada por Maurissa Tancharoen, Jed y Joss Whedon, sirvió durante un par de años como hilo conductor paralelo a las diferentes películas que estrenaba Marvel.

Hasta que llegó este pasado fin de semana a todos los cines la superproducción 'Vengadores: Infinity War'. ¿Cómo afectará el final de la película a los acontecimientos de 'Agents of SHIELD'?

CUIDADO: si aún no has visto 'Vengadores: Infinity War', mejor no sigas leyendo...

La serie no puede ignorar la victoria de Thanos frente a todos los superhéroes de Marvel. El chasquido de dedos que borra de la existencia a la mitad del Universo con el que termina le película tendrá que afectar al equipo protagonista de la serie de alguna manera, por no hablar de las catastróficas consecuencias que este evento debería tener a todos los niveles sobre la civilización.

¿Cómo se enfrentará 'Agents of SHIELD' a ello? En el último episodio emitido en EEUU, un personaje de la serie ya hizo referencia a "todas las cosas raras que están pasando en Nueva York".

Como teorizan en TVLine, la serie de ABC, que aquí emite FOX España, tendría dos formas de responder al giro final de 'Vengadores: Infinity War' sin que afecte de forma directa a la trama actual de la temporada. Una podría ser que ninguno de los protagonistas desaparezca con la victoria de Thanos. Y la otra es que los tres episodios que quedan esta temporada ocurran todos antes del final de la película.