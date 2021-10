"Se comió al reparto de 'Girls'": Lena Dunham se pone seria ante las críticas por su aumento de peso tras las fotos de su boda

El pasado 25 de septiembre Lena Dunham se casaba en Londres con el Luis Felber, el artista conocido como Attawalpa.

La actriz publicó una serie de fotos en sus redes sociales del gran día donde estaba radiante de felicidad. Lena lució tras vestidos creados para ella con los que estaba radiante.

Pero, ahora, días después de esta publicación Dunham ha compartido un serio mensaje dirigido a todos aquellos que la han criticado debido al aumento de peso que ha experimentado desde que no aparece e televisión.

Así, Lena ha publicado un selfie suyo en Instagram donde aparece sonriendo mientras comparte esta carta íntegra que puedes leer a continuación:

"La semana pasada fue preciosa por muchas razones. Primero, me casé. Mi esposo y yo viajamos al campo y observamos colmenas de abejas y campos de flores silvestres. Pude sentir el intenso amor de mis amigos / familiares que nos rodean.

Me tomé un pequeño descanso del trabajo, lo que me recordó lo mucho que amo lo que hago y lo emocionado que estoy de compartir con ustedes lo que he estado haciendo en 2022.

Lo digo porque a lo largo de los años, he compartido muchos desafíos con vosotros y estos momentos de alegría me hicieron pensar que deberíamos admitir que cuando estamos felices también, no es un crimen.

Pero toda esta seguridad me hizo olvidar, por un momento, por qué he creado límites tan intensos con Internet en los últimos años. Es demasiado fácil sentir el resplandor del apoyo y olvidarse del pozo negro que acecha detrás de él, así que eché un vistazo y vi algunas cosas retorcidas, la mayoría de las cuales no vale la pena responder o incluso compartir contigo.

Pero una narrativa con la que discrepo, en gran parte porque es una historia que no quiero que otras mujeres, otras personas, se alojen en sus cabezas, es que de alguna manera debería avergonzarme porque mi cuerpo ha cambiado desde la última vez que estuve en televisión.

En primer lugar, "¿Lena se comió al reparto de 'Girls', no es una broma muy buena? Podría darle un toque al Tweeter. En segundo lugar, es irónico que mi cuerpo se compare con un cuerpo que también fue objeto de desprecio público: una cámara de eco de vergüenza corporal.

Pero, por último, ¿Cuándo aprenderemos a dejar de equiparar la delgadez con salud / felicidad? Por supuesto, la pérdida de peso puede ser el resultado de un cambio positivo en los hábitos, pero ¿adivinen qué? También puede aumentar de peso.

Las fotos con las que me comparan son de cuando tenía una adicción activa con una enfermedad no diagnosticada. En los 4 años transcurridos desde que me volví sobrio y comencé mi vida como alguien que aspira a la salud y no solo a los logros.

Estos cambios me han permitido ser el tipo de hermana / amiga / hija que quiero ser y sí, conocer a mi esposo (quien, por cierto, no me reconoce en esas fotos viejas porque ve lo tenue que estaba mi luz). Digo esto para cualquier otra persona cuya apariencia haya cambiado con el tiempo, la enfermedad o las circunstancias: está bien vivir en su cuerpo actual sin tratarlo como una transición. Lo estoy, y realmente lo estoy disfrutando. Los amo a todos".

Muchos son los mensajes de apoyo y ánimo que Lena Dunham ha recibido entre los que destaca el de su marido quien ha escrito: "Mi mujer", junto a un emoticono de un corazón.