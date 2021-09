Lena Dunham desvela cómo fue su vestido de novia y no se puede explicar con palabras

El pasado fin de semana Lena Dunham se casaba con Luis Felber, el músico conocido como Attawalpa, con el que anunció que estaba saliendo hace solo unos meses.

Ahora, tras la inesperada noticia, Lena ha dado más información de cómo fue su enlace y ha mostrado el vestido que llevó en la boda. Así, la creadora de 'Girls' publicó una foto en Instagram donde escribía: "9- 25-21. Así es como se convirtió en la niñera...".

La celebración tuvo lugar en el Club Union ubicado en el Soho de Londres y fue una boda a la que acudieron solo 60 personas entre ellas Taylor Swift quien fue una de las damas de honor.

Una boda que se ha organizado en un solo mes y durante la pandemia. Las medidas por el coronavirus no faltaron ya que Lena es una persona inmunodeprimida y quiso salvaguardar, además a todos sus invitados. Así, era necesario estar vacunado y haberse sometido a dos test.

Dunham llevó tres vestido personalizados creado por el diseñador Christopher Kane. Así, vemos como el vestido de novia principal tenía un estilo muy retro pero rompía con el corto del vestido. Luego llevó un traje pantalón verde con flecos en la parte de abajo y, por último, un vestido blanco con un estampado en la parte frontal.

"Al principio, mi referencia de vestimenta para la ceremonia fue cuando las esposas de los Beatles se casaron en el Ayuntamiento. Luego se convirtió en June Carter Cash, Priscilla Presley, la energía de la hija del minero de carbón. Luego Kane dijo: 'Parece que estás en una primera comunión o en una muñeca Madame Alexander', ¡ambas cosas también me gustaron!", dice Lena para Vogue, quien ha mostrado muchas de las fotos del evento.

Así se comprometieron Lena Dunham y su marido

Además, Luis Felber ha revelado cómo fue el momento en el que le pidió matrimonio a Lena: "Bueno, no te sentías bien, y pedí verte en el hospital, y me quedé más tiempo del que se suponía que debía quedarme. Eso me dejó con una sensación extraña al ver que no te sientes bien. Y luego, al día siguiente, cuando regresaste, estábamos en la cama y dije: 'Es solo que no quiero que vuelvas a pasar por eso sola'. Y dijiste: 'Oh, quiero casarme contigo algún día '. Y yo dije:' ¿Por qué no hacemos eso algún día, pronto? Al día siguiente, salí a caminar con mi amigo Tom, y él hablaba sobre su vida, y yo estaba como, 'Creo que le propuse matrimonio a Lena anoche.' Y cuando llegué a casa, lo hicimos realidad", desvela en 'Vogue'.