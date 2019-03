Combate a los muertos y teme a los vivos en 'The Walking Dead'

"The Day Will Come When You Won't Be" ("El día llegará cuando tu no estés", en castellano) es el capítulo con el que vuelve 'The Walking Dead' el próximo 23 de octubre a AMC.

La cadena ha hecho públicos el título y la sinopsis del esperado regreso de la serie, que dejó sin respiración a sus millones de seguidores con el final de la sexta temporada.

El título en cuestión del episodio con el que vuelve la serie hace referencia a una frase dicha por el doctor Edwin Jenner en el Centro de Control de Enfermedades, durante la Season Finale de la primera temporada.

La sinopsis oficial de 'The Walking Dead' dice: "La pasada temporada terminó con Rick y nuestro grupo hincando la rodilla ante Negan y los suyos. Lo que Negan hace, seguirá a aquellos que sobrevivan para siempre".

¿Quién será la víctima de Negan? ¿Cuándo veremos por primera vez al rey Ezekiel? Habrá que esperar al 23 de octubre para responder a éstas y muchas otras preguntas.