KJ Apa se ha convertido en uno de los actores del momento, y después de enamorar a toda una generación con su papel de Archie Andrews el joven intérprete hace ahora su gran incursión en la gran pantalla con 'I Still Believe', una película musical junto a Britt Robertson.

El actor de 'Riverdale' ha protagonizado un reportaje de Men's Health donde ha servido de modelo para varios looks, aunque según ha confesado él mismo esto antes era un gran problema para él, hasta que un compañero le ayudó a empezar su transformación.

"Soy un comprador muy instintivo y muy impulsivo", reconoce. "Salgo, veo algo, ni siquiera me lo pruebo. Simplemente lo compro"

Sin embargo, sus días de moda inconexa quedaron atrás cuando llegó su salvación, su amigo y compañero Cole Sprouse, que ya le lleva unos añitos de ventaja.

"Cole me miró de arriba a abajo hace como dos años, y me dice, 'Bro, necesitas un estilista'. Me estaba presentando en alfombras rojas con vaqueros y camisetas desabrochadas. Y me di cuenta, 'sí, tengo que arreglar esto'".

Ahora, Apa se ha convertido en uno de los actores con más estilo de su generación, y no tiene miedo de probar los looks más arriesgados.

"La confianza en ti mismo lo es todo", asegura. "De otra manera todo el mundo puede ver que estás incómodo, y no queda nada bien".

