Christy Carlson confiesa que desperdició todo el dinero que ganó en Disney

Christy Carlson fue una de las grandes actrices de Disney en su etapa de juventud, habiendo participado en multitud de películas para la empresa del ratón Mickey. Además Christy también prestó su voz para la serie 'Kim Possible', siendo ella la protagonista.

Pero no todo fue fácil para la actriz quien tuvo varias complicaciones durante esta etapa de su vida y es que ni tan siquiera ella misma era consciente de lo que estaba ganando según cuenta Christy. El problema fue que en esos momentos la actriz aún tenía 16 años y no tenía control sobre lo que ganaba. Tal fue el descontrol que vivió que "desperdicié todo mi dinero de Disney", afirma.

De esta forma lo explica en una entrevista la propia Christy a ET: "Lo más importante de los niños actores es que no te dicen que el trabajo se ralentizará. De hecho, me dijeron lo contrario, mi madre, algunos miembros de mi equipo, incluso mi administrador de dinero en ese momento", comenta.

Y continúa diciendo que terminó haciendo cosas que no debía por ganar dinero: "Sentía que si podía comprar algunas cosas, me sentiría mejor. Conforme pasaba el tiempo, el valor de ese dinero y la influencia que tenía en mí se volvió cada vez más complicada. Básicamente, hice una escena desnuda. Jamás pensé ni en un millón de años que haría algo parecido a esto. Era la niña de los ojos de América, es lo que sonaba en mi mente", sigue contando Christey.

Y termina contando: "Yo creía en la magia de Disney y lo sigo haciendo. Después me sentí explotada y marcada y horrible. Obviamente estoy bien ahora. Lo prometo, estoy bien. He hecho la paz con esto. Pero hay ciertas realidades que vienen a jugar. La verdad es que hice aquella película por el dinero, porque estaba desesperada por sentir ese sentimiento que tenía cuando hacía grandes cantidades de dinero y todo iba bien. No soy millonaria en ningún sentido. Solo soy una madre monetizando mi canal, haciendo contenido esponsorizado, pasándomelo bien y trabajando cuando puedo".