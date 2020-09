"Estoy muy contento con todo lo que se viene": Christopher Uckermann ('Rebelde') da las esperanzas que los fans de RBD necesitaban

Una de las bandas pop más añoradas por el público es la de RBD, el grupo de música que se formó a partir de la exitosa telenovela mexicana 'Rebelde' y que dijo adiós a los escenarios hace 11 años.

Sus fans llevan desde entonces pidiendo un reencuentro, y la posibilidad cobró fuerza hace unas semanas cuando en las redes sociales de la banda formada por Anahí Puente, Poncho Herrera, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckerman, anunciaron un inminente "regreso", pero solo se referían a su música que finalmente estaría disponible en las plataformas de streaming, donde nunca fueron compartidas debido a convenios comerciales por parte de la productora.

Tras la noticia, sus fans que ya habían hecho todo tipo de teorías, animaron al actor e integrante del grupo Christopher Uckermann a declarar que está más que dispuesto a volver a los escenarios junto a sus excompañeros en un directo en su cuenta de Instagram.

"Para los que me preguntan o que siempre han preguntado '¿te gustaría algún reencuentro en algún momento?' Digo ahorita estoy muy feliz de que salga el catálogo y hace unos días venía pensando… Me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario", dijo el cantante, quien interpretó a Diego Bustamante en la serie.

"Hace unos días pensaba en la nostalgia, en todo lo maravilloso que he vivido porque el grupo me dio muchísimo como persona y musicalmente me llevó al punto en el que estoy ahora. Ya me gustaba la música pero el grupo fue lo que me abrió las puertas para entrar a ese mundo musical y ese potencial que tenía y que he seguido trabajando".

"Muchos han visto un link, algunos se preguntarán qué es, ahí vamos a poder estar conectados, ahí podrán saber qué es lo que viene", anunció Uckermann sin revelar más detalles. "Estoy muy contento con todo lo que se viene, vamos a pedirle al universo que nos dé lo que queremos".

Reencuentro en los escenarios o no, parece que 'Rebelde' no se quedará solo en a la liberación de su música en plataformas digitales y aún quedan más sorpresas.

