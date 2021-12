Chris Noth tuvo una orden de alejamiento de su exnovia a la que "golpeó" y "amenazó con matarla"

El pasado 16 de diciembre dos mujeres denunciaban públicamente que Chris Noth las había agredido sexualmente en épocas distintas, uno de los abusos sucedió en el año 2004 y otro en 2015. Después, otra mujer contó que a ella también la había agredido sexualmente en el 2010.

El actor de 'Sexo en Nueva York' ha vuelto a estar de actualidad tras verlo recientemente en la precuela de la serie 'And Just Like That' donde ha interpretado, una vez más, a Mr. Big. Motivo por el que algunas de las denunciantes se han atrevido a hablar ahora.

Pero parece ser que el historial violento de Chris no queda en esto y es que ahora se ha conocido que su exnovia, la supermodelo Beverly Johnson, pidió una orden de alejamiento del actor en el año 1995.

Beverly y Chris estuvieron saliendo juntos desde el año 1990 hasta 1995, momento en el que la modelo presentó una orden de alejamiento temporal en contra del actor en la Corte Superior alegando que la había amenazado de muerte.

"Chris Noth me golpeó en el pecho y las costillas, lastimándome las costillas, dificultando la respiración, golpeando y magullando mi cara y cuerpo y tuve que tener atención médica", recoge el medio 'Page Six'.

"El 27 de julio de 1995, hizo repetidas amenazas contra mi vida haciendo hasta 25 llamadas por día amenazando con matarme [y] destruirme la cara. [Él] amenazó con matar [al] perro", decía la denuncia que presentó el 1 de agosto de 1995.

Además, Johnson también pidió a la corte que Noth "no haga llamadas a otras personas con amenazas en mi contra. Abstenerse de difamar mi carácter y buen nombre".

La resolución de la denuncia salió en octubre de 1995 donde un juez aprobó la solicitud temporal aunque se acordaron "órdenes de alejamiento mutuas" hasta el año 2017, confirma el abogado de Chris Noth a 'Us Weekly'.

Así, las dos partes acordaron a comprometerse a unos 500 metros de distancia el uno del otro y cualquier miembro de su familia, residencia y lugar de trabajo. Se requirió que ninguno "contactara, molestara, atacara, golpeara, amenazara, agrediera sexualmente, golpeara, telefoneara o perturbara la paz del otro".

