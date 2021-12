Chris Noth, despedido de 'The Equalizer' tras las acusaciones de abusos sexuales

El actor Chris Noth fue acusado de agresión sexual la semana pasada por tres mujeres. Ahora ha sido despedido de la serie en la que estaba trabajando, 'The Equalizer'.

La serie de la CBS tiene actualmente dos temporadas y la cadena ha decidido emitir este lunes un comunicado breve que dice lo siguiente: "En lo inmediato, Chris Noth no realizará nuevos episodios de 'The Equalizer'".

Noth ha sido un personaje principal de la serie de Queen Latifah en este reboot de la popular serie de espías de la década de 1980. Noth ha interpretado en la serie a William Bishop, un ex director de la CIA que trabajó como enlace entre Robyn McCall (Latifah) y la agencia gubernamental.

Así, tras la decisión de la CBS, el actor saldrá solo en un nuevo episodio que ya está grabado y editado. Todo esto ha ocurrido después de que el pasado 16 de diciembre dos mujeres que no han querido revelar su identidad y que no están relacionadas entre si contaron que habían sido víctimas de agresión sexual por parte del actor en 2004 y 2015.

Además la actriz Zoe Lister-Jones acusó unos días más tarde a Noth de comportamiento sexualmente inapropiado y embriaguez, mientras trabajó con él en 2008 en un capítulo de 'Ley y Orden'.

Sus compañeras de 'And Just Like That' han hablado

En un comunicado conjunto Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, actuales protagonistas de 'And Just Like That' y compañeras de Chris Noth tanto en esta serie como en 'Sexo en Nueva York', las actrices han querido posicionarse del lado de las presuntas víctimas.

"Estamos profundamente entristecidas de escuchar las declaraciones en contra de Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han salido a compartir sus dolorosas experiencias. Sabemos que tiene que ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por eso", han expresado.

