Marvel sigue con un ritmo imparable con la continuación de la fase 4 del MCU. 'Loki' terminaba hace apenas unas semanas dejando a los fans con un final de temporada extraordinario. Además de 'Loki', también podemos disfrutar tanto en cines como en Disney+ de la nueva aventura de Scarlett Johansson dando vida a Natasha Romanoff en 'Viuda Negra'.

Está claro que corren buenos tiempos para ser fan de Marvel y aunque ya haya pasado algún tiempo desde el final de 'Loki' o el estreno de 'Viuda Negra', la compañía ya se prepara para la llegada de 'What If...?' ('¿Qué pasaría si...?'). Este mismo 11 de agosto podremos disfrutar de la serie animada que nos adentrará más todavía en el multiverso de los superhéroes.

'What If...?' se narrará desde el punto de vista de El vigilante y contará con 23 episodios en los que volveremos a ver los eventos que sucedieron durante la Saga del Infinito, aunque esta vez tendremos una versión diferente a la que conocemos.

Los actores que no estarán en 'What If...?'

A pesar de que de momento solo hay buenas noticias en torno a Marvel, parece que la serie no contará con algunas de sus estrellas más brillantes. Aún así, el reparto contará en su versión original con las voces de Tom Hiddleston como Loki, Mark Ruffalo siendo Hulk, Chris Hemsworth volviendo como Thor o incluso una participación de Chadwick Boseman, quien antes de su fallecimiento prestó su voz una última vez para hacer de T'Challa.

Entre los actores que han confirmado su ausencia en la serie están Chris Evans, Capitán América, Scarlett Johansson, que ya confirmó que 'Viuda Negra' era su despedida del mundo Marvel, Tom Holland, que es SpiderMan o Robert Downey Jr., Iron Man.

De todas formas, como se puede ver más arriba en el tráiler de 'What If...?', durante la serie sí que aparecerá SpiderMan o Tony Stark. Pero al ser de realidades alternativas pueden ser otras versiones de los mismos y no a los que hemos conocido en las películas.

Seguro que te interesa:

Primera imagen oficial de 'Hawkeye', la serie de Marvel que llega después de 'Loki' y ya tiene fecha