Charlie Heaton, de 'Stranger Things', pide disculpas tras el incidente en el aeropuerto por posesión de cocaína

Charlie Heaton, el actor que interpreta a Jonathan Byers en 'Stranger Things', ha publicado un comunicado disculpándose por el incidente que protagonizó hace unos días.

El actor fue deportado a su llegada a Estados Unidos por posesión de drogas, tal y como informó el periódico 'The Sun'. La detención tuvo lugar en el Aeropuerto de Los Ángeles cuando Charlie tenía previsto acudir al estreno de la segunda temporada de 'Stranger Things'.

Al parecer encontraron restos de cocaína en su maleta por lo que las autoridades impidieron el acceso al país del actor. Los agentes que detuvieron al actor confirmaron que Heaton confesó que había consumido la droga que portaba.

Heaton explica en este comunicado que no pudo entrar en los Estados Unidos y tuvo que regresar a Londres: "El viaje que tenía planeado a los Estados Unidos la semana pasada se vio afectado por un problema con inmigración y estoy trabajando para rectificarlo tan pronto como pueda".

En este mismo escrito, el intérprete de 'Stranger Things' ha desmentido que fuera detenido: "Me gustaría clarificar que no fui arrestado ni acusado de ningún crimen, y que cooperé completamente con los oficiales americanos en LAX. Lo siento por todos los fans y mi familia de 'Stranger Things' por perderme la premiere. Todos estamos muy orgullosos de esta temporada y no querría nunca que esta historia impactase a la serie de forma negativa".