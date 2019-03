Channel 4 cancela la serie 'Utopía'

La cadena británica Channel 4 ha cancelado la serie 'Utopía', creada por Dennis Kelly. Según avanza una información publicada por Den of Geek, 'Utopía' no regresará para una tercera temporada. La serie, para la que Kelly tenía preparada una tercera e incluso cuarta temporada, emitió su último capítulo a principios de este año.



Hace tan solo unos días HBO anunció que haría su propia versión de la serie británica. Su primera temporada estaría dirigida íntegramente por David Fincher, el director de cintas como Seven, 'El club de la lucha' o 'Zodiac', y que estrena en España 'Gone Girl' ('Perdida').



'Utopía' se centra en un grupo de personas que se encuentra con la secuela de un cómic, titulado 'The Utopia Experiments', y en cuyo relato, escrito por un maníaco depresivo y psicótico, se predicen innumerables catástrofes.



La serie británica, que adaptará la HBO, comenzó su andadura televisiva en enero de 2013 con Fiona O'Shaughnessy, Adeel Akhtar, Paul Higgins, Nathan Stewart-Jarret, Alexandra Roach, Oliver Woollford y Neil Maskell como protagonistas. Y concluyó tras dos temporadas, de seis episodios cada una.