¿Censura en los Oscar?

La mañana de día después de los Oscar es de los ganadores y el análisis de las injusticias. A lo largo del día, los medios online analizan al detalle la alfombra roja: las mejor/peor vestidas, las joyas, las ausencias... Y a lo largo de la semana continúa la resaca de la gala: las audiencias, las declaraciones de los premiados, las críticas a la gala... Y en esta ocasión, la censura.



Ayer miércoles, se publicó una fotografía en la que Josh Brolin y Javier Bardem (compañeros en la película 'No es país para viejos') se daban un beso en

la boca durante la entrega del premio al Mejor Guión Original. Un beso que sí pudieron ver todos los asistentes a la ceremonia pero que los 33,5 millones de estadounidenses (y el resto de espectadores que lo vieron a través de otras cadenas y portales) se quedaron sin ver porque justo en ese momento las cámaras enfocaban a Penélope Cruz.



Este cambio de plano se pudo hacer porque la gala se retransmite con siete segundos de retraso para evitar escenas 'inconvenientes'. Pocas horas después y gracias a la fotografía que un reportero gráfico captó durante la ceremonia, los rumores de censura empezaron a difundirse por internet.



Según recoge la BBC, la web de actualidad AfterElton.com contactó a Bruce Cohen, uno de los productores del espectáculo de este año, quien comentó: "(El baile y el beso) no estaban en el guión y el plan desde los controles siempre fue el de tomar a Penélope en la audiencia aplaudiendo la presentación de Josh y Javier, y eso es lo que pasó justo en el momento en el que empezaban a bailar".



El productor de películas como 'Milk', 'American Beauty' y 'To Wong Foo', explica que "en el momento en que regresamos de su primer plano [el de Penélope Cruz], James y Javier ya estaban caminando hacia el podio".



No es la primera vez que dos personas del mismo sexo se dan un beso durante la entrega de unos premios estadounidenses, aunque antes siempre había sucedido entre mujeres. Sandra Bullock y Scarlett Johansson se besaron en la gala de los premios MTV en 2010. Ya en 2003, el beso a tres bandas de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards sorprendió al mundo.