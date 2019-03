Celebra tu boda en el restaurante de 'Juego de Tronos'

En All Men Must Dine correrán ríos de vino. Del 13 al 15 de febrero, quienes visiten Londres podrán probar el menú típico de Poniente. La serie de HBO 'Juego de Tronos' contará con el primer restaurante pop-up inspirado en el mundo creado por George RR Martin.



Para disfrutar de esta cena al más puro estilo 'Juego de Tronos', los fans de la serie deben contestar a una pregunta en la web del restaurante: "¿Quién es tu personaje favorito de Juego de tronos y que cocinarías para ganarte su corazón?".



El Hotel Andaz, situado en uno de los barrios más ricos de Londres, se transformará en uno de los salones de Desembarco del Rey, en el que se servirá comida y bebida inspirada en la serie.

Además de disfrutar del banquete de The Wandering Chef, los fans que consigan mesa en este restaurante tan especial serán testigo de una reunión del Consejo Privado en Desembarco del Rey.



La quinta tanda de episodios de 'Juego de Tronos' no llegará a HBO hasta el próximo 12 de abril (tan solo un día después podrá verse en Canal+). Y lo hará con la ausencia de Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) y Hodor (Kristian Nairn), pero con Jon Nieve tomando las riendas de su destino y cobrando más importancia en la trama de los próximos episodios.



Antes, verá la luz el documental de la serie, 'Game of Thrones: A Day in the Life' ('Juego de tronos: Un día en la vida', actualmente en Yomvi), que cubrirá en media hora cómo es un día del rodaje de la nueva entrega desde tres perspectivas establecidas en los diferentes escenarios: Belfast, Dubrovnik y Sevilla.