La detective Kate Beckett no volverá investigar en la novena temporada de 'Castle'. La actriz que la interpreta, Stana Katic, quedará fuera de la producción debido a una reorganización del reparto para sorprender en sus nuevos episodios.



Según informa el portal TV Line, el contrato de Katic (que expiró en otoño) no fue renovado por un año más. Además, no será la única en abandonar la serie, pues la forense Lanie Parish (Tamala Jones) tampoco estará presente en la nueva temporada.



En un comunicado, la actriz se ha mostrado agradecida a la cadena a pesar de todo: "En vez de protestar y empañar lo que ha sido una experiencia increíble, me gustaría decir que estoy muy agradecida a ABC por darme la oportunidad de formar parte de un gran espectáculo. Gracias a los fans".



Por otro lado, la cadena ABC ha confirmado la salida de ambas actrices en un comunicado oficial: "Kate Beckett ha sido un personaje muy querido en nuestra serie durante los últimos ocho años. Estamos muy agradecidos por la dedicación de Stana Katic y esperamos continuar nuestra relación. Tamala Jones también ha sido una parte integral de Castle".