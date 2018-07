Carol, la superviviente de 'The Walking Dead' que debería haber muerto

Un cambio de última hora en el guión de 'The Walking Dead' hizo que Carol, el personaje interpretado por Melissa McBride, continuase con vida ya que si se hubiese seguido según la historia original del cómic, este personaje debería haber muerto en la tercera temporada.



Tal como recoge el portal Uproxx, McBride insistió intensamente a los guionistas de la serie para conseguir que su personaje no desapareciese. Finalmente consiguió convencerlos aunque por este motivo se tuvo que modificar, en parte, la trama de los cómics de Kirkman.



En un principio, Carol tendría que haber muerto en el tercer episodio de la tercera temporada titulado "Killer Within", en el que un gran grupo de zombies empiezan a atacar a los protagonistas en el interior de la cárcel donde estaban refugiados.



A raíz de este cambio en los planes de la serie, Carol comenzó a tomar más peso y protagonismo en 'The Walking Dead' hasta el punto de ser un personaje esencial en la ficción.



La sexta temporada de la serie, que promete ser más aterradora que las anteriores, llegará el próximo mes de octubre a la cadena AMC. Hasta el momento los fans de la ficción zombie pueden disfrutar todos los lunes en Neox de la quinta temporada de 'The Walking Dead'.