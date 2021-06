Cara Delevingne se pronuncia sobre las famosas fotos con Ashley Benson y un columpio sexual y las consecuencias que tuvo

Cara Delevingne y Ashley Benson fueron una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo durante su romance, que acabó en mayo de 2020.

La modelo y la actriz de 'Pretty Little Liars' se conocieron en el rodaje de la película 'Her Smell' en 2018 y su historia de amor no tardó en despegar. A lo largo de 2019 fueron vistas en numerosos eventos y celebraciones juntas y se dedicaron mensajes de amor en el Orgullo y espectaculares sorpresas por sus cumpleaños.

En mayo de ese año protagonizaron una de las imágenes más virales de los últimos tiempos. La pareja fue fotografiada a la entrada de su casa en Los Angeles llevando la caja de un columpio sexual de cuero con arnés.

Aunque Cara y Ashley tomaron caminos separados un año después, en mayo de 2020, probablemente afectadas como tantas otras parejas por el confinamiento, aún siguen teniendo una buena relación.

Delevingne se ha sincerado en un reportaje en Cosmopolitan sobre ese famoso momento y su relación con Benson.

"Fue muy heavy. La foto era divertidísima", reconoce con sentido del humor.

Sin embargo, el momento paparazzi tuvo importantes consecuencias para ella, ya que su viralidad supuso un peligro para su seguridad.

Debido a que se podía apreciar perfectamente la puerta de entrada de su casa y la dirección se volvió identificable, tuvo varios allanamientos y finalmente se vio obligada a mudarse.

La relación de Ashley y Cara ahora

Pese a su ruptura, Cara reconoce sin dar muchos detalles que el confinamiento por coronavirus fue "el tiempo más difícil" que "o te hace más fuerte o te rompe".

Sobre si han acabado bien, la joven asegura que "creo que nunca he acabado una relación tan jodida que haya sido en plan, 'no quiero volver a hablar con esta persona nunca más'", asegura.

"Simplemente amo a toda la gente con la que he estado y quiero lo mejor para ellos, ¿sabes? Quiero que crezcan, verles felices".

